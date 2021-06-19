"BİZ SEDA'YI ÇOK SEVERİZ"

58 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Birtakım yanlış anlaşılmalar, yanlış kişiler tarafından dolduruşa gelmiş olabilirler. O yüzden yanlış bir şey söylemiş olabilirler. Biz Seda'yı da çok severiz, Seda da Erbil'i çok sever.

1989'da nikah masasına oturan Kumbasar ile Erbil, 1996 yılında boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten Yasmin Erbil adında bir kızı bulunuyor.