Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, dün akşam Etiler'deki bir mekanda görüntülendi. Kız arkadaşlarıyla buluşan Kumbasar, keyifli halleriyle dikkat çekti.
Çıkışta basın mensupları ile sohbet eden Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan'ın sosyal medyada gündem olan kavgalarıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.
"BİZ SEDA'YI ÇOK SEVERİZ"
58 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Birtakım yanlış anlaşılmalar, yanlış kişiler tarafından dolduruşa gelmiş olabilirler. O yüzden yanlış bir şey söylemiş olabilirler. Biz Seda'yı da çok severiz, Seda da Erbil'i çok sever.
1989'da nikah masasına oturan Kumbasar ile Erbil, 1996 yılında boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten Yasmin Erbil adında bir kızı bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki kavga magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Ali Erbil, arkadaşı Tolga Yüce'nin, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun. Televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram hesabından paylaşmıştı.
"BENİ ARAYIP, SORMADI"
Erbil, ardından katıldığı televizyon programında, "Seda Sayan, iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar" demişti.
"ALLAH ISLAH ETSİN"
Erbil'in paylaşımına ve açıklamalarına oldukça kızan Seda Sayan, "Allah, ıslah etsin. Allah, müstahakkını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp, kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" sözleriyle ünlü şovmene karşılık vermişti.
'TECAVÜZ' İDDİASI
Tartışma daha da büyüyünce Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil hakkında şok bir iddiada bulunmuştu. Sayan, Erbil'in 2005-2010 yılları arasındaki eşi Tuğba Coşkun ile evliyken evlerindeki hizmetli kıza tecavüz ettiğini ileri sürmüştü.
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