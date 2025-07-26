Nepal Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Nepal'de Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Nepal'in Telefon Kodu: +977

Nepal’in uluslararası telefon kodu +977'dir. Bu kod, dünyanın herhangi bir yerinden Nepal'deki bir numaraya arama yapılırken numaranın başına eklenmelidir. Ülkede sabit hat ve mobil iletişim altyapısı, özellikle son yıllarda hızlı bir gelişim göstermiştir. Nepal Telecom (NTC) ve Ncell gibi firmalar sayesinde mobil kapsama alanı kırsal bölgelere kadar genişlemiştir. 4G bağlantısı büyük şehirlerde yaygın olarak kullanılmakta olup, 5G çalışmaları henüz test aşamasındadır. VoIP servisleri de yavaş yavaş yaygınlaşmakta, özellikle yurt dışında yaşayan Nepalliler için önemli bir iletişim kanalı haline gelmektedir.

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Plaka Kodu: NEP

Nepal’in uluslararası araç plaka kodu NEP şeklindedir. Bu kod, araçların uluslararası taşımacılıkta ve kayıt sistemlerinde tanınmasını sağlar. Yerel düzeyde ise araç plakaları Devanagari alfabesiyle yazılır ve renk kodları taşıt türüne göre değişiklik gösterir. Örneğin; beyaz zemin üzerine siyah yazı özel araçlar için, kırmızı zemin üzerine beyaz yazı ise kamu araçları için kullanılır. Ayrıca motosikletler, üç tekerlekli taşıtlar ve ağır vasıtalar için farklı seri numaralandırmalar uygulanır. Araç kayıtları ve muayeneleri, Department of Transport Management (DoTM) denetiminde yürütülmektedir.

Nepal'in Para Birimi: Nepal Rupisi (NPR) Nepal’in resmi para birimi Nepal Rupisi (NPR)’dir ve genellikle kısaltma olarak Rs veya ₨ sembolüyle ifade edilir. 1 Nepal Rupisi, 100 paisaya bölünür. Nepal Rastra Bankası, ülkenin merkez bankası olarak hem banknot hem de madeni para ihracından sorumludur. Banknotlarda Himalaya dağları, yerel tanrılar, tapınaklar ve ülkenin kültürel sembolleri yer alır. NPR'nin Hindistan Rupisi'ne endeksli bir döviz kuru politikası vardır ve bu iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde istikrar sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Şehirlerde ATM'ler yaygın olsa da, kırsal kesimlerde hâlâ nakit kullanım oldukça yüksektir. Mobil cüzdanlar ve QR kodla ödeme sistemleri de son yıllarda popülerlik kazanmıştır. Nepal Alan Adı Uzantısı: .np Nepal’in internet üzerindeki ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD) .np’dir. Bu uzantı, ülke içindeki bireyler, kurumlar ve organizasyonlar tarafından kullanılmaktadır. Alan adı kayıt işlemleri Mercantile Communications ve npNIC (Nepal Network Information Center) gibi kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. .np uzantısı için başvuru yapmak isteyen kişilerin Nepal vatandaşı olmaları ya da Nepal’de kayıtlı bir işletme adına sahip olmaları gerekmektedir. Başvurular genellikle ücretsizdir, ancak bazı belgeler (örneğin kimlik fotokopisi, şirket kaydı, ticari marka belgeleri) talep edilmektedir. .gov.np, .edu.np, .com.np gibi uzantılarla alt alan adları da kullanılmaktadır. Bu sistem, Nepal'in dijital kimliğini koruma ve yerel internet hizmetlerini organize etme açısından büyük önem taşımaktadır.

Nepal, eşsiz coğrafyası ve kadim kültürünün yanı sıra küresel iletişimdeki yerini belirleyen sistemsel kodlarıyla da dikkat çeken bir ülkedir. +977 telefon kodu, NEP plaka kodu, Nepal Rupisi (NPR) para birimi ve .np alan adı uzantısı, Nepal’in hem fiziksel hem de dijital dünyadaki varlığını simgelemektedir. Bu bilgiler, Nepal hakkında temel tanıtıcı ve teknik bilgileri öğrenmek isteyen bireyler ve kurumlar için oldukça değerlidir. Ülkenin teknolojik altyapısındaki gelişmeler ve dijitalleşme süreci, bu kodların etkinliğini her geçen yıl daha da artırmaktadır.

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