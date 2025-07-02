Nemrut'un "kalbi" de risk altında: Tehlike böyle görüntülendi
Su kaynaklarını tehdit eden kuraklık, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda bulunan Kalp Gölü'nü de vurdu. Su seviyesindeki düşüş, gölün karşı karşıya olduğu tehlikeyi gözler önünü serdi
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası içerisindeki göllerden biri olan ve şeklinden dolayı "Kalp Gölü" olarak adlandırılan göl, ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya.
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Gölün bir kısmı kururken, havadan drone ile çekilen görüntüler su seviyesindeki düşüşü gözler önünü serdi.
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Doğal güzelliğiyle her yıl binlerce doğaseveri ağırlayan Nemrut Kalderası zirvesindeki Kalp Gölü, yaşanan aşırı sıcaklık ve yağış yetersizliğiyle önemli ölçüde su kaybediyor.
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Gölün karakteristik kalp şekli neredeyse tamamen kaybolurken, suyun çekildiği alanların bir bölümünde yeşeren otlar, çatlamış topraklar ve kurumuş zemin dikkat çekiyor.
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Gölü ziyarete gelen vatandaşlar da duruma dikkat çekerek, önceki yıllara kıyasla göl seviyesinde ciddi bir küçülme yaşandığını belirtti.
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Ziyaretçilerden bazıları, geçen yıl aynı dönemde gölün tamamen dolu olduğunu, şimdi ise suyun neredeyse yarıdan fazlasının çekildiğini ifade etti.
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