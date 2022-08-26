Nemrut Dağı Kommagene Bienali, sanatseverleri ağırlıyor

Kommagene Bienali hakkında bilgi veren Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, "Türkiye’nin güneydoğusundaki Doğu Toros sıradağlarının en yüksek zirvelerinden birini taçlandıran Nemrut Dağı ilk defa farklı bir kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Kahta ve çevresinde tarih boyunca çok güçlü uygarlıklar yer almış.