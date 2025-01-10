Nedim Saban: Ekmek, Ayşe Barım'ın ağzında!

Rekabet Kurumu; Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı. Bu kapsamda, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı. Pek çok ünlü oyuncuyu bünyesinde barındıran ID İletişim de bu şirketler arasındaydı.

REKLAM advertisement1 Bazı oyuncular ID İletişim'e destek verirken, bazı oyuncular da sektörde tekelleşmenin olduğunu savundu. "Ben hedef oldum" Haberi Görüntüle Usta tiyatrocu Nedim Saban da yaşananların ardından açıklama yaptı. Ayşe Barım'ı eleştiren Saban, şunları söyledi: Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında! Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım taifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı. Mesleğe yazık olmasın diye yıllardır açıkça söylediklerimi şuracığa bırakıvereyim.