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        Neçirvan Barzani'den taziye mesajı

        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziyelerini iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 21:51 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:51
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        Barzani'den taziye mesajı
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        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e taziye mesajı iletti.

        IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada Barzani’nin, Bakan Güler’e hitaben dayanışma amacıyla gönderdiği imzalı mektupta, Türkiye’ye ve şehit askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunduğu belirtildi.

        Barzani’nin mektubunda, şehit askerler için acıları paylaştığı ve yaralı askerlere acil şifalar temennisinde bulunduğu belirtilen açıklamada, bölgede barış, güvenlik ve istikrarın hakim olması için iki taraf arasındaki işbirliğinin devam etmesine vurgu yaptığı da aktarıldı.

        Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X hesabından yapılan paylaşımda da IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf’un şehit askerler için Başkonsolosluğa taziye ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.

        Paylaşımda, “Milletimizi derinden etkileyen her konuda hassasiyet ve duyarlılık gösteren Sayın Bakan’a gönülden ve özel olarak teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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