Necati Şaşmaz hacca gitti
Necati Şaşmaz'ın hacca gittiği ortaya çıktı. Şaşmaz'ın hac ibadetini yerine getirdiği fotoğraflarını takipçileri paylaştı
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Uzun bir süredir ekranlardan uzakta olan oyuncu Necati Şaşmaz'ın hacca gittiği öğrenildi.
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Haziran ayının son günlerinde hacca giden Necati Şaşmaz, yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
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Meslektaşlarının aksine sosyal medya hesabını aktif kullanmayı tercih etmeyen Necati Şaşmaz'ın çektirdiği fotoğraflar da takipçilerinin paylaşımıyla ortaya çıktı.
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Necati Şaşmaz'ın fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.