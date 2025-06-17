NDR Elbphilharmonie, İstanbul Müzik Festivali’nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, dünyanın en iyi orkestraları arasında gösterilen NDR Elbphilharmonie’yi 19 ve 20 Haziran akşamlarında, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek iki konserde ağırlamaya hazırlanıyor.

Frank Peter Zimmermann

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Alan Gilbert şefliğinde sahnede olacak orkestra ilk konserde çağımızın en büyük keman virtüözlerinden Frank Peter Zimmermann’a; ikinci konserde ise iki Echo Klassik ödüllü Chopin yorumcusu, piyanist Rafał Blechacz’a eşlik edecek.

Rafał Blechacz

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NDR Elbphilharmonie ve Grammy ödüllü daimî şefi Alan Gilbert festivalde Romantik dönem rüzgârları estireceği iki konserinden ilkinde, lirik melodileri ve zengin orkestrasyonuyla Almanların en büyük dört keman konçertosundan biri sayılan ve solist partisinin zorluğundan dolayı vaktiyle Hans von Bülow’un “keman için değil, kemana karşı konçerto” dediği Brahms op.77 ile senfonik repertuvarın en heybetli eserlerinden, “Kader” adıyla da bilinen Çaykovski op.36’yı seslendirecek.

.png Topluluğun, keman virtüözü Frank Peter Zimmermann’a eşlik edeceği konser 19 Haziran Perşembe saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek. Konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru ise Türkiye İş Bankası. NDR Elbphilharmonie ikinci ve son konserinde ise iki Echo Klassik ödüllü Chopin yorumcusu, piyanist Rafał Blechacz’a eşlik edecek. Konserde Chopin’in 1 No’lu Piyano Konçertosu ile Brahms’ın 1. Senfoni’si seslendirilecek. 20 Haziran Cuma saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Mercedes-Benz Otomotiv. REKLAM FESTİVALDE HAFTANIN KONSERLERİ Festivalde bu hafta ayrıca, iki olağanüstü sanatçı; her ikisi de birden çok Victoires de la Musique ödülü kazanmış viyolonselci François Salque ve akordeoncu Vincent Peirani, 17 Haziran Salı saat 21.00’de Fransız Sarayı’nda, STONELINE’ın gösteri sponsorluğunda buluşuyor. Festival takipçilerinin 2017’de Aya İrini’deki sıradışı konseriyle hatırlayacakları Geneva Camerata bu kez çıtayı daha da yükseltiyor ve festivale benzersiz bir sahne gösterisiyle konuk oluyor.

Geneva Camerata Revolta (İsyan) projesi müzik tarihinin başyapıtlarından, Şostakoviç’in 5. Senfoni’sini Los Angeles banliyölerinden doğmuş bir hip-hop stili olan krump dansı ile buluşturuyor. 18 Haziran Çarşamba saat 20.00’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek “Geneva Camerata” Revolta konserinin gösteri sponsoru ENKA Vakfı. REKLAM İlk iki yılında büyük ilgi gören, festivalin en heyecan verici etkinliklerinden Disko Klasik serisi, bu kez Ah! Kosmos adıyla tanınan elektronik müzik bestecisi Başak Günak’ı klasik müzik çalgılarıyla buluşturuyor. Festivale özel bir araya gelen topluluk, 20 Haziran Cuma saat 21.00’de Salon İKSV’de, Şahin Kureta’nın düzenlemeleriyle benzersiz bir ses dünyası yaratacak. Müzik Rotası, İstanbul’un zengin tarihsel ve kültürel mirasını müzikle kutlamaya ve festival takipçilerine heyecan verici keşifler sunmaya devam ediyor. Müzik Rotası’nın ilk durağı Surp Boğos Ermeni Katolik Kilisesi’nde, Polonya’dan Marta Gidaszewska ve Robert Łaguniak keman ikilisi dinleyicilerle buluşuyor. Avusturyalı klarnet-akordeon ikilisi Duo Minerva geleneklere meydan okuyor ve klasik müzik, dünya müziği, caz ve avangardı harmanlayarak yeni ve heyecan verici bir ses dünyası yaratıyor. Marta Gidaszewska ve Robert Łaguniak Salzburg, Schleswig-Holstein ve Allegro Vivo gibi festivallere konuk olan ikili, Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi’nde sevilen eserleri kendi düzenlemeleriyle seslendiriliyor. Müzik Rotası, Meryem Ana Doğuş Katolik Kilisesi’nde İtalya’dan iki virtüözle sonlanıyor: Francesco Corti yönetimindeki Il Pomo d’Oro ile 18. yüzyıl mandolin konçertolarını kaydettiği albüm birçok ödül kazanmış mandolinci Raffaele La Ragione ile 2016 ve 2019 tarihli albümleriyle Altın Gitar ödülü sahibi gitarist Andrea De Vitis. 21 Haziran Cumartesi saat 12.00’de ve 13.20’de Büyükdere’de gerçekleştirilecek Müzik Rotası’nın gösteri sponsoru MEKE.

REKLAM 2018’de İstanbul Müzik Festivali ve TSKB işbirliğiyle, geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla başlatılan Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu projesi konserinde, İstanbul Müzik Festivali ve TSKB’nin bankanın 75. yılına özel olarak besteci Ceren Türkmenoğlu’na verdikleri ortak siparişin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek. Türkmenoğlu’nun yaylı çalgılar dörtlüsü için bestelediği yeni eserini Yarının Kadın Yıldızları bursiyerleri seslendirecek; görsel sanatçı Hilal Can ise canlı görselleme performansıyla genç yıldızlara eşlik edecek. TSKB’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek konser 21 Haziran Cumartesi saat 20.00’de Süreyya Operası’nda izleyiciyle buluşacak. #resim#1267055# Hem klasik müzik camiasından hem tango dünyasından övgüler toplayan Cuarteto SolTango ile muhteşem şarkıcı Leonel Capitano’nun kimi eleştirmenlerce bir başyapıt sayılan Poesia albüm projesinin aynı başlıklı konserine, 100 yıllık tarihiyle İstanbul’un turistik olduğu kadar kültürel mirasının da ayrılmaz parçası olmuş ve şehrin sosyal hayatında önemli rol oynamış Büyük Tarabya Oteli, bugünkü adıyla The Grand Tarabya evsahipliği yapacak. 22 Haziran Pazar saat 21.00’de The Grand Tarabya Panorama Teras’ta gerçekleştirilecek konserin gösteri sponsoru Biofarma İlaç.

BİLETLER PASSO'DA SATIŞTA 26 Haziran’a kadar sürecek festivalin biletleri, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) alınabiliyor. Öğrenciler bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 30 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor. Konservatuvarların müzik bölümünde eğitim gören öğrenciler ise festival konserlerini her sene olduğu gibi ücretsiz takip edebiliyor.