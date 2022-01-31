NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Suns, ağırladığı Spurs'ü mağlup ederek 49. maçında 40. galibiyetini elde etti.
Suns'ın all-star oyun kurucusu Chris Paul 20 sayı, 19 asist, 8 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Mikal Bridges 26 sayı, 8 ribaunt, Devin Booker da 28 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Spurs'te Doug McDermott 24, Lonnie Walker 22 sayı kaydetti.
CEDİ'DEN PISTONS'A KARŞI 13 SAYI
Ligin sondan 2. sırasındaki Detroit Pistons, Doğu Konferansı'nın iddialı ekibi Cleveland Cavaliers'ı 115-105 yenerek sürpriz bir sonuca imza attı.
Ev sahibi Pistons'ta 31 sayı kaydeden Saddiq Bey, sahanın en skoreri oldu. Çaylak oyuncu Cade Cunningham ise 19 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.
Cavaliers'ta Darius Garland 24 sayı, 7 asist, Evan Mobley 18 sayı, 9 ribaunt, 3 blok, Jarrett Allen 15 sayı, 9 ribaunt ve kenardan oyuna giren Cedi Osman, 13 sayıyla mücadele etti.
HAWKS PEŞ PEŞE 7. MAÇINI KAZANDI
Doğu Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Atlanta Hawks, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 129-121 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Hawks'ta Trae Young 36 sayı, 12 asist, 5 ribaunt, John Collins 20 sayı, 11 ribaunt, 3 top çalmayla "double double" yaptı.
LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta Malik Monk'un 33 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, Anthony Davis'in 27 sayı, 5 ribaunt ve Russell Westbrook'un 20 sayı, 12 asist, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Sonuçlar
Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 129-121
Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers: 90-115
Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 130-116
Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 115-105
Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 100-136
Orlando Magic-Dallas Mavericks: 110-108
Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 126-106
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 115-110
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!