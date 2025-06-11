Indıana- Oklahoma maçı canlı izleme ekranı: Indıana- Oklahoma maçı nereden canlı izlenir?
NBA final serisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan ikinci maçta Oklahoma City Thunder, kendi sahasında Indiana Pacers'ı 123-107 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Bu gelişmenin ardından NBA takipçileri üçüncü karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. Peki, Indıana- Oklahoma maçı nereden, nasıl izlenir, maç nerede yayınlanacak? İşte, Indıana- Oklahoma canlı izleme ekranı...
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NBA final serisi üçüncü maçında Indıana- Oklahoma'yı konuk edecek. Toplamda 4 galibiyete ulaşacak olan taraf şampiyon olacak. Seride ise 1-1 eşitlik söz konusu. Deplasmanda 1 maç kazandığı için Indıana saha avantıjını eline geçirdi. Peki, Indıana- Oklahoma maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...
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INDIANA- OKLAHOMA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Oklahoma- İndiana üçüncü final mücadelesi 12 Haziran Perşembe günü TSİ 03.30'da oynanacak.
Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak zorlu final karşılaşması S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.
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INDIANA- OKLAHOMA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ
Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport ve EXXEN kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://ssport.tv/
https://www.exxen.com/
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İKİNCİ MAÇTA NELER OLMUŞTU?
Paycom Center'daki serinin ikinci maçına etkili başlayan Thunder, ilk devrede elde ettiği skor üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 16 sayı farkla galip ayrıldı.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı, 5 ribaunt, 8 asist, 4 top çalma, Alex Caruso 20 sayı, 3 ribaunt ve Jalen Williams 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladı.
Pacers'a karşı serinin ilk mücadelesinde 38 sayı kaydeden Gilgeous-Alexander, iki maçta 72 sayıya ulaştı. Yıldız basketbolcu, NBA finallerinde ilk iki maçına çıkan oyuncular arasında en çok sayı atan isim oldu.
Konuk takımda ise Tyrese Haliburton 17 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, Myles Turner 16 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ve Pascal Siakam 15 sayı, 7 ribaunt, 4 asist üretti.