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        Haberler Bilgi Spor NBA finali: Indıana- Oklahoma maçı canlı izleme ekranı: Indıana- Oklahoma maçı nereden canlı izlenir? Basketbol Haberleri

        Indıana- Oklahoma maçı canlı izleme ekranı: Indıana- Oklahoma maçı nereden canlı izlenir?

        NBA final serisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan ikinci maçta Oklahoma City Thunder, kendi sahasında Indiana Pacers'ı 123-107 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Bu gelişmenin ardından NBA takipçileri üçüncü karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. Peki, Indıana- Oklahoma maçı nereden, nasıl izlenir, maç nerede yayınlanacak? İşte, Indıana- Oklahoma canlı izleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 15:32 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:32
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        • 1

          NBA final serisi üçüncü maçında Indıana- Oklahoma'yı konuk edecek. Toplamda 4 galibiyete ulaşacak olan taraf şampiyon olacak. Seride ise 1-1 eşitlik söz konusu. Deplasmanda 1 maç kazandığı için Indıana saha avantıjını eline geçirdi. Peki, Indıana- Oklahoma maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...

        • 2

          INDIANA- OKLAHOMA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Oklahoma- İndiana üçüncü final mücadelesi 12 Haziran Perşembe günü TSİ 03.30'da oynanacak.

          Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak zorlu final karşılaşması S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.

        • 3

          INDIANA- OKLAHOMA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

          Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport ve EXXEN kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://ssport.tv/

          https://www.exxen.com/

        • 4

          İKİNCİ MAÇTA NELER OLMUŞTU?

          Paycom Center'daki serinin ikinci maçına etkili başlayan Thunder, ilk devrede elde ettiği skor üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 16 sayı farkla galip ayrıldı.

          Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı, 5 ribaunt, 8 asist, 4 top çalma, Alex Caruso 20 sayı, 3 ribaunt ve Jalen Williams 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladı.

          Pacers'a karşı serinin ilk mücadelesinde 38 sayı kaydeden Gilgeous-Alexander, iki maçta 72 sayıya ulaştı. Yıldız basketbolcu, NBA finallerinde ilk iki maçına çıkan oyuncular arasında en çok sayı atan isim oldu.

          Konuk takımda ise Tyrese Haliburton 17 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, Myles Turner 16 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ve Pascal Siakam 15 sayı, 7 ribaunt, 4 asist üretti.

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