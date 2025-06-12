NBA final serisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan üçüncü maçta Indiana Pacers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 116-107 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Bu gelişmenin ardından basketbol tutkunları dördüncü karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...