NBA final serisi: Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA'de final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün gece oynanan final serisinde Indiana Pacers, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 116-107 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Bu kapsamda basketbolseverler dördüncü maçın tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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NBA final serisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan üçüncü maçta Indiana Pacers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 116-107 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Bu gelişmenin ardından basketbol tutkunları dördüncü karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...
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NBA FİNAL SERİSİ 4. MAÇI NE ZAMAN?
Oklahoma- İndiana üçüncü final mücadelesi 14 Haziran Cumartesi TSİ 03.30'da oynanacak.
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NBA FİNALİ HANGİ KANALDA?
Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak zorlu final karşılaşması S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.
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İNDİANA- OKLAHOMA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ
Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport, S Sport Plus ve EXXEN kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://ssport.tv/
https://www.ssportplus.com/
https://www.exxen.com/