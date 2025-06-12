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        Haberler Bilgi Spor NBA final serisi: Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Haberleri

        NBA final serisi: Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        NBA'de final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün gece oynanan final serisinde Indiana Pacers, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 116-107 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Bu kapsamda basketbolseverler dördüncü maçın tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, Indıana- Oklahoma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 11:40 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:40
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        • 1

          NBA final serisinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son oynanan üçüncü maçta Indiana Pacers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 116-107 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Bu gelişmenin ardından basketbol tutkunları dördüncü karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak etmeye başladı. İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati...

        • 2

          NBA FİNAL SERİSİ 4. MAÇI NE ZAMAN?

          Oklahoma- İndiana üçüncü final mücadelesi 14 Haziran Cumartesi TSİ 03.30'da oynanacak.

        • 3

          NBA FİNALİ HANGİ KANALDA?

          Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak zorlu final karşılaşması S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.

        • 4

          İNDİANA- OKLAHOMA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

          Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport, S Sport Plus ve EXXEN kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://ssport.tv/

          https://www.ssportplus.com/

          https://www.exxen.com/

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