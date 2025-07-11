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        Haberler Dünyadan NBA efsanesi Michael Jordan, eşiyle Yunan adasında - magazin haberleri

        NBA efsanesi Michael Jordan, eşiyle Yunan adasında

        3.5 milyar dolarlık servete sahip olan tüm zamanların en iyi basketbolcusu Michael Jordan, 12 yıllık eşi Yvette Prieto ile Yunan adası tatilinde el ele görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 10:49 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:50
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        3.5 milyar dolarlık efsane tatilde
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        NBA tarafından 'tüm zamanların en iyi basketbolcusu' ilan edilen 3 milyar 500 milyon dolarlık servete sahip olan emekli basketbol yıldızı Michael Jordan, eşi Yvette Prieto ile Yunanistan tatilinde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

        Çift, Spetses Adası'nda öğle yemeği yedikten sonra dışarıda el ele gezerken görüntülendi.

        62 yaşındaki NBA efsanesiyle 47 yaşındaki emekli model olan eşi, yürüyüş yaptıktan sonra onları yatlarına geri götüren bir tekneye bindi.

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        Yvette Prieto, yatta bikinisiyle güneşlenirken objektiflere takıldı.

        2008'de tanışan Michael Jordan ile Yvette Prieto çifti, 27 Nisan 2013'te evlendi. Çiftin; 11 yaşında Victoria ve Ysabel adında ikiz kızları var.

        Michael Jordan'ın ayrıca eski eşi Juanita Vanoy ile birlikteliğinden 36 yaşında Jeffrey, 34 yaşında Marcus ve 32 yaşında Jasmine adlarında çocukları da bulunuyor.

        Michael Jordan, eşi Yvette Prieto ve ikiz kızlarıyla haziran ayında İtalya'nın ünlü tatil adası Sardunya'da görüntülenmişti.

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        #Yvette Prieto
        #Michael Jordan
        #tatil
        #yunanistan

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