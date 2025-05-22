NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri belli oldu! - Basketbol Haberleri

NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri belli oldu! - Basketbol Haberleri

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 2024-2025 sezonunun en iyi savunma 5'leri, dünya çapında 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

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Bu sezon kariyerinde ilk kez "yılın savunmacısı" ödülüne layık görülen Cleveland Cavalierslı Evan Mobley, oylamada en fazla tercih edilen isim oldu. Yılın en iyi savunma 5'lerine giren basketbolcular şöyle: EN İYİ 5 Dyson Daniels (Atlanta Hawks) Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder) Draymond Green (Golden State Warriors) Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) Amen Thompson (Houston Rockets) EN İYİ İKİNCİ 5 Toumani Camara (Portland Trail Blazers) REKLAM Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies) Jalen Williams (Oklahoma City Thunder) Ivica Zubac (Los Angeles Clippers)