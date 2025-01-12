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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Miami Heat'ten üst üste 3. galibiyet - Basketbol Haberleri

        NBA'de Miami Heat'ten üst üste 3. galibiyet

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 119-98 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 12.01.2025 - 10:08
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        Miami Heat'ten üst üste 3. galibiyet
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        NBA'de 4 maç yapıldı. Trail Blazers'a konuk olan Doğu Konferansı 6'ncısı Heat, Tyler Herro'nun 32 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı.

        Art arda 3 olmak üzere 20. galibiyetini alan Heat'te Nikola Jovic 21 ve Haywood Highsmith 14 sayı üretti.

        Trail Blazers'ta Anfernee Simons'ın 28 ve Shaedon Sharpe'ın 22 sayısı, sezonun 25. mağlubiyetini engelleyemedi.

        GRIZZLIES, TIMBERWOLVES'U GEÇTİ

        Memphis Grizzlies, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 127-125'lik skorla geçti.

        Bu sezon 25. galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Grizzlies'te Jaren Jackson Jr 33 ve Desmond Bane 21 sayı kaydetti.

        Timberwolves'ta Donte DiVincenzo'nun 27 sayı, 10 ribaunt ve Jaden McDaniels'ın 21 sayısı, sezonun 18. yenilgisini önleyemedi.

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        Sonuçlar:

        Phoenix Suns-Utah Jazz: 114-106

        Detroit Pistons-Toronto Raptors: 123-114

        Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 125-127

        Portland Trail Blazers-Miami Heat: 98-119

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