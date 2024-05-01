NBA'de flaş iddia: Lebron James ve oğlu Bronny James buluşuyor!

40 YAŞINDAKİ LEBRON'A 3 YIL 164 MİLYON DOLAR

The Athletic ayrıca Lakers'ın LeBron'u tutmaya istekli olduğunu ve kontratını üç yıllığı 164 milyon dolarlık maksimum sözleşmeyle uzatmayı teklif etmek de dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri araştırmak istediğini bildirdi.