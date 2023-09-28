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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Damian Lillard, takasla Milwaukee Bucks'a gitti - Basketbol Haberleri

        NBA'de Damian Lillard, takasla Milwaukee Bucks'a gitti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yedi kez all-star seçilen Damian Lillard, üç takımlı takasla Portland Trail Blazers'tan Milwaukee Bucks'a gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:23 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:23
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        • 1

          NBA'deki 11 yıllık kariyerinin tamamını Blazers'ta geçiren 33 yaşındaki oyun kurucu, sosyal medya hesabından, "Bundan sonraki bölüm için heyecanlıyım." paylaşımını yaptı.

        • 2

          Blazers'ın 2012 NBA Draftı'nda altıncı sıradan seçtiği Lillard, Bucks'ta iki kez "en değerli oyuncu (MVP)" seçilen Giannis Antetokounmpo ile takım arkadaşı olacak.

        • 3

          Takastaki anlaşmaya göre, Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara Blazers'a katılırken, Phoenix Suns ise Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little ve Keon Johnson'ı aldı.

        • 4

          Blazers ayrıca Bucks'ın 2029'daki korumasız ilk tur seçim hakkını alacak.

        • 5

          NBA'de normal sezon, 24 Ekim'de başlayacak.

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