NBA'e 12 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cavaliers, konuk olduğu konferans sonuncusu Pistons'a karşı sahadan galip ayrıldı.

Cavaliers'ta Jarrett Allen 23 sayı, 7 ribaunt, Kevin Love 21 sayı, 10 asist, 8 ribaunt, Caris LeVert 15 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Cedi Osman 15 sayı, 6 asist, 4 ribaunt üretti.

Pistons'ta Cade Cunningham 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Jaden Ivey ve Saddiq Bey ise 18'er sayıyla oynadı.

Sakatlıkları bulunan all-star oyuncuları Joel Embiid ve James Harden'dan yoksun sahaya çıkan Philadelphia 76ers, ağırladığı New York Knicks'e 106-104 mağlup oldu.

76ers forması giyen Furkan Korkmaz maçı 3 sayı, 2 ribauntla tamamladı.

- Bucks'ın bileği bükülmüyor

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda oynadığı Minnesota Timberwolves karşılaşmasını 115-102 kazanarak 8'de 8 yaptı.

Bucks'ı galibiyete, 26 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza atan Giannis Antetokounmpo ve 29 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynayan Jrue Holiday taşıdı.

Timberwolves cephesindeyse Karl-Anthony Towns'ın 22 sayı, 11 ribaunt, 5 asist ve Anthony Edwards'ın 24 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- Trail Blazers, Suns'ı son saniyede yendi

Batı Konferansı'nın zirvesini ilgilendiren mücadelede Portland Trail Blazers, Phoenix Suns'ı Jerami Grant'in son saniye basketiyle 108-106 mağlup etti. Trail Blazers böylece liderliği Suns'tan aldı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Trail Blazers adına maçın kahramanı Grant 30 sayı, 5 asistle sahanın en skoreri oldu.

Ev sahibi Suns'ta Devin Booker 25 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Deandre Ayton ise 24 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

- Doncic NBA tarihine geçti

All-star oyuncu Luka Doncic'in 35 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle sürüklediği Dallas Mavericks, ağırladığı Toronto Raptors'ı 111-110 yendi.

23 yaşındaki Doncic, Wilt Chamberlain'den sonra bir NBA sezonundaki ilk 8 maçında da 30 sayı barajını geçen 2. oyuncu oldu.

Efsanevi basketbolcu Chamberlain, 1959-60 sezonunun ilk 8, 1962-63 sezonunun ise ilk 23 karşılaşmasında 30 veya üstünde sayı atmıştı.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 88-112

Indiana Pacers-Miami Heat: 101-99

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 86-128

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 104-106

Boston Celtics-Chicago Bulls: 123-119

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 106-113

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 130-99

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 114-105

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 111-110

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 102-115

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 106-108

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 116-130