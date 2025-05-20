Oklahoma- Minnesota maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA'de play off heyecanı sürüyor. Batı Konferansı finalinde Oklahoma ile Minnesota karşı karşıya geliyor. Play off 1. turda Memphis'i 4-0'la geçen Oklahoma, Denver'ı 4-3 eledi ve Batı konferansı finaline yükseldi. Öte yandan Minnesota; Lakers ve Golden State'i 4-1 ile geçti. Peki, Oklahoma- Minnesota maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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NBA Batı konferansı finalinde Oklahoma ile Minnesota eşleşti. Normal sezonu 1. bitiren Oklahoma ile 6. sırada tamamlayan Minnesota konferans finalinde kıyasıya mücadele edecek. Bu kapsamda basketbolseverler mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Oklahoma- Minnesota maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...
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OKLAHOMA- MİNNESOTA MAÇI NE ZAMAN?
Oklahoma- Minnesota Batı konferansı finali maçı 21 Mayıs Çarşamba TSİ 03.30'da oynanacak.
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OKLAHOMA- MİNNESOTA MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen karşılaşma S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.
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OKLAHOMA- MİNNESOTA MAÇI CANLI İZLE!
Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport ve S Sport Plus kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://ssport.tv/
https://www.ssportplus.com/