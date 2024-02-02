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        Haberler Spor Basketbol NBA All-Star kadrosu 2024 | NBA All-Star ne zaman, saat kaçta? NBA All-Star hangi kanalda yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

        2024 NBA All-Star ne zaman, saat kaçta? NBA All Star hangi kanalda yayınlanacak?

        NBA All-Star'da ilk 5 ve yedek oyuncular açıklandı. Doğu ve Batı Konferansı'nı karşı karşıya getirecek karşılaşma öncesinde, "NBA All-Star ne zaman, saat kaçta? NBA All-Star hangi kanalda yayınlanacak?" Soruları basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Batı Konferansı'nda kaptanı LeBron James olurken Doğu Konferansı'nda ise Giannis Antetokounmpo kaptan olarak seçildi. İşte NBA All-Star 2024 hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 21:39 Güncelleme: 02.02.2024 - 21:39
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        • 1

          2024 NBA All-Star heyecanı için geri sayım başladı. NBA yıldızları 73. kez düzenlenecek organizasyonda buluşuyor. Milyonlarca kişi tarafından takip edilmesi beklenen organizasyon öncesinde NBA All-Star ilk 5 ve yedek isimler belli oldu. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise All Star kadrosuna seçilmedi. Peki, "NBA All-Star ne zaman, saat kaçta? NBA All-Star hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          NBA ALL-STAR 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          73. NBA All-Star maçı, 19 Şubat'ta saat 4.00'te ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak.

          NBA All-Star maçı S Sport'ta yayınlayacak.

        • 3

          2024 NBA All-Star heyecanı için geri sayım başladı. NBA yıldızları 73. kez düzenlenecek organizasyonda buluşuyor. Milyonlarca kişi tarafından takip edilmesi beklenen organizasyon öncesinde NBA All-Star ilk 5 ve yedek isimler belli oldu. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise All Star kadrosuna seçilmedi. Peki, "NBA All-Star ne zaman, saat kaçta? NBA All-Star hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar..

        • 4

          NBA ALL STAR KADROSU 2024

          Doğu Konferansı

          -Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

          -Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

          -Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

          -Jayson Tatum (Boston Celtics)

          -Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

        • 5

          Batı Konferansı

          -LeBron James (Los Angeles Lakers)

          -Kevin Durant (Phoenix Suns)

          -Nikola Jokic (Denver Nuggets)

          -Luka Doncic (Dallas Mavericks)

          -Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

        • 6

          NBA ALL STAR YEDEKLER KADROSU

          NBA All Star'da Batı Konferansı'nın ilk 5'inde yer alan isimler belli oldu. Alperen, açıklanan yedekler listesine de dahil edilmedi. Alperen Şengün'ün adaylar arasında bulunduğu diğer isimlerden seçilen yedekler ise şöyle;

        • 7

          - Stephen Curry

          - Anthony Davis

          - Kawhi Leonard

          - Paul George

          - Anthony Edwards

          - Karl Anthony Towns

          - Devin Booker

        • 8

          Doğu Konferansı'nın yedekleri;

          Jaylen Brown

          Donovan Mitchell

          Jalen Brunson

          Tyrese Maxey

          Paolo Banchero

          Julius Randle

          Bam Adebayo

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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