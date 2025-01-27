Zeynep Nazlı Sabancı kar tatilinde
Hacı Sabancı'nın eşi Zeynep Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara ile kar tatiline gitti. Keyifli anlarını yayımlayan Sabancı, kısa bir süre sonra fotoğrafları sildi
Giriş: 27.01.2025 - 09:57 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:57
Hacı Sabancı'nın eşi Zeynep Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara ile kış tatili yaptı. Sabancı, tatilinden kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Bol bol kayak yapan Nazlı Sabancı, dikkat çeken bir davranışta bulundu.
Nazlı Sabancı, kar fotoğraflarını yayımladıktan kısa bir süre sonra sildi. Sabancı'nın fotoğraflarını silmesine takipçileri bir anlam veremedi.
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