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        Haberler Magazin Zeynep Nazlı Sabancı kızı Arzu Alara ile kar tatilinde - Magazin haberleri

        Zeynep Nazlı Sabancı kar tatilinde

        Hacı Sabancı'nın eşi Zeynep Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara ile kar tatiline gitti. Keyifli anlarını yayımlayan Sabancı, kısa bir süre sonra fotoğrafları sildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 09:57 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:57
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        Önce paylaştı sonra sildi
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        Hacı Sabancı'nın eşi Zeynep Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara ile kış tatili yaptı. Sabancı, tatilinden kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Bol bol kayak yapan Nazlı Sabancı, dikkat çeken bir davranışta bulundu.

        Nazlı Sabancı, kar fotoğraflarını yayımladıktan kısa bir süre sonra sildi. Sabancı'nın fotoğraflarını silmesine takipçileri bir anlam veremedi.

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        #Arzu Alara Sabancı
        #Hacı sabancı

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