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        Haberler Spor Voleybol Naz Aydemir Akyol, Galatasaray Daikin'de! - Voleybol Haberleri

        Naz Aydemir Akyol, Galatasaray Daikin'de!

        Galatasaray Daikin, 35 yaşındaki milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 22:00 Güncelleme: 12.06.2025 - 22:00
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        Naz Aydemir Akyol, G.Saray Daikin'de!
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        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli oyuncu Naz Aydemir Akyol’u kadrosuna kattı.

        Kulübün açıklamasında, "Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, Naz Aydemir Akyol’u kadrosuna kattı. Kulübümüz; A Milli Kadın Voleybol Takımımızın formasını uzun yıllar boyunca terletmiş olan, 1990 doğumlu tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Naz Aydemir Akyol’a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz." denildi.

        KARİYERİNDE 27 KUPA KAZANDI

        Eczacıbaşı Dynavit'in formasını 2 sezondur giyen Naz, kariyerinde 9 Sultanlar Ligi, 5 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi ve 4 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.

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