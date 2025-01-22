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        Haberler Dünya NATO'dan Rus keşif uçağına önleme | Dış Haberler

        NATO'dan Rus keşif uçağına önleme

        Baltık Denizi üzerinden devriye uçuşu gerçekleştiren İtalyan ve Fransız savaş uçakları Rus keşif uçağına önleme yaptı. Geçtiğimiz hafta ise Rus S-400 hava savunma sisteminin Fransız savaş uçaklarına radar kilidi attığı bildirilmişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 01:29 Güncelleme: 22.01.2025 - 01:29
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        NATO'dan Rus keşif uçağına önleme
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        Baltık Denizi üzerinde NATO adına devriye uçuşu gerçekleştiren İtalyan ve Fransız savaş uçakları, uluslararası kurallara uymadığı gerekçesiyle Rus keşif uçağına önleme yaptı.

        Baltık Denizi üzerindeki önleme faaliyetleri son 2 ayda artarken 16 Ocak günü S-400 hava savunma sistemi Fransız savaş uçakları için radar kilidini açtı. Fransa Savunma Bakanı Sébastien Lecornu ise X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Rusya tarafından gerçekleştirilen tavrı agresif ve kabul edilemez bulduklarını ifade etti.

        NATO ile Rusya arasında Baltık Denizi'nde çekişme artarken NATO Baltık'taki gücünü artırma kararı vererek yeni bir görev gücünü Baltık'ta konuşlandırdı. NATO bu sayede Baltık Denizi'nde yaşanan sabotajların da önüne geçmeyi hedefliyor.

        Geçtiğimiz aylarda Baltık ülkelerinin aralarında tesis ettikleri telekomünikasyon kabloları kopmuş, durum sabotaj olarak değerlendirilmişti.

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