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Nasipse Olur filmi konusu, oyuncuları ve karakter isimleri! Nasipse Olur filmi nerede çekildi?

Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncuları! Nasipse Olur filmi nerede çekildi?

Romantik komedi türündeki Nasipse Olur filmi Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü SHOW TV ekranlarında yayınlanacak. Başrollerini Algı Eke, Burak Sevinç ve Nur Sürer'in paylaştığı Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. İşte, Nasipse Olur filmi oyuncuları ve konusu...

04.05.2022 - 15:09 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Yerli komedi türündeki Nasipse Olur filmi bu akşam SHOW TV ekranlarında yayınlanacak. Ramazan Bayramı'nın son günü ekranlara gelen Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Algı Eke, Burak Sevinç ve Nur Sürer gibi ünlü isimlerin yer aldığı, 2019 yapımı filmin nerede çekildiği merak konusu oldu. İşte, Nasipse Olur filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer...

  • NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Nasipse Olur filmi hayatındaki tüm zorluklara rağmen hayatta kalmaya çalışan Günfer'in hayat hikayesini konu ediniyor.

    Günfer, geçimini pastacılıktan sağlayan genç bir kadındır. Babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışırken, amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan emek fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur. Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi Günfer'i hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.

  • NASİPSE OLUR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Yerli komedi türündeki Nasipse Olur filminin nerede çekildiği araştırılıyor. Nasipse Olur filminin çekimleri Sinop'da gerçekleştiriliyor.

  • NASİPSE OLUR FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTER İSİMLERİ

    Algı Eke - Günfer Öztürk

    Burak Sevinç - Gökhan Hancıoğlu

    Nur Sürer - Neriman Hancıoğlu

    Erdem Baş - Nihat

    Zeyno Eracar - Rukiye Öztürk

    Ünal Yeter - Ender

    Hakan Bulut - Rıza

  • Barış Başar - Taksici Tayfun

    Yeşim Dalgıçer - Gül Öztürk

    Kıvanç Baran Arslan - Kalfa Mustafa

    Selahattin Taşdöğen - Hamdi

    Eylem Sezgin - Sevim Hancıoğlu

    Aşkım Kapışmak - Pastahaneci

    Derya Şen - Ayten

    Sefa Yıldırım

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