Narman Peribacaları'nda kar üstünde dörtnala gezi
Erzurum'un karla kaplı Narman ilçesindeki peribacalarına gelen ziyaretçiler, beyaz örtü üzerinde atlarını dörtnala koşturup gezinti yaptı
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Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta yer alan ve Amerika'daki ünlü Grand Kanyon ile benzerliği dikkati çeken peri bacalarında 12 ayrı kanyon bulunuyor.
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Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan peribacaları, bölgede bir süredir etkili olan yağışlar sonrası karla kaplandı.
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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği peribacaları, yağan karla kırmızı-beyaz görünüme kavuştu.
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Bölgenin önemli turizm potansiyelinin başında yer alan peribacalarına atlarıyla gelen bazı ziyaretçiler de dikkat çekti.
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Atlarını kar üzerinde dört nala koşturan vatandaşlar, eşsiz manzarada keyifli vakit geçirdi.
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