Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Frank Anguissa için Napoli'nin kapısını çaldığı öne sürüldü.
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İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Kamerunlu merkez orta saha oyuncusu için kulübüne 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptı ancak bu teklif reddedildi.
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Haberin detayında, İtalyan kulübünün 29 yaşındaki yıldız futbolcu için daha fazla bonservis bedeli istediği belirtildi.
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Ayrıca, Beşiktaş'ın dışında Arap kulüplerinin de Frank Anguissa ile ilgilendiği ifade edildi.
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Bu sezon Napoli ile 37 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu yıldız 6 gol ve 5 asist kaydetti.
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Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olan Frank Anguissa, Kamerun milli takım formasını da 60 kez giyip 5 gol ve 2 asist ile oynadı.
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