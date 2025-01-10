Nallıhan'da "iğne oyası" müzesi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iğne oyası müzesi açılması için çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, geleneksel el sanatları kültürünün en önemli örneklerinden iğne oyalarının, aynı zamanda Anadolu kadınının kendini ifade etme şekli olduğunu belirtti.

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El emeği göz nuru iğne oyalarında Nallıhanlı kadınların hikayelerinin gizli olduğunu anlatan Güngör, şöyle devam etti:

"Nallıhan'da ipek iğne oyaları ipek böceği tohumuyla başlar, bir yemeni kenarında ya da bir aksesuar ile son bulur. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ilçemizde iğne oyalarının üretimi ve kullanımı oldukça yaygındır. Nallıhanımızı, ipek iğne oyalarımızı ve kültürümüzü tüm dünyaya tanıtmak için tarihi Kocahan içerisinde Nallıhan Belediyesi olarak Nallıhan İğne Oyası Müzesini açmak için son aşamaya geldik. Nallıhan halkımıza hayırlı olsun."