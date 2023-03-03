Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri olan Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Sivas, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'yı etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle binlerce can kaybı ve bina yıkımı gerçekleşti. Güncel gelişmeler halen gelmeye devam ederken, fay hatlarındaki bu hareketlilik İstanbul'da yaşayan kişiler tarafından endişe uyandırdı. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremi ile ilgili "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum." ifadelerini kullanırken son açıklama Doğan Kalafat'tan geldi. İşte İstanbul depremi tarihi ile konuyla ilgili son açıklamalar...