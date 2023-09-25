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        Haberler Magazin Naci Bayşu vefat etti - Magazin haberleri

        Naci Bayşu vefat etti

        Ünlü müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu, yaşamını yitirdi. Bayşu'nun bugün öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu'dan son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 09:57 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:57
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          Naci Bayşu'dan acı haber geldi. Ünlü müzisyen ve prodüktörün hayata veda ettiği öğrenildi. Acı haberi orkestra şefi Tarık Sezer duyurdu.

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          Üzüntüsünü ifade eden Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Naci Bayşu’yu kaybettik. Mekanın cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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          "SEKTÖRE VERDİĞİ DESTEKLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

          Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), Naci Bayşu'nun kaybının müzik dünyasında büyük bir boşluk bıraktığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Müzik dünyasının değerli ismi, sektöre verdiği destekleri asla unutmayacağımız Naci Bayşu'yu kaybettik" denildi.

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          Ayrıca Bayşu'nun bugün öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu'dan son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

          Fotoğraflar: Instagram

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