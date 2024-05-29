Nachos tarifi: Meksika mutfağının popüler yemeği nachos nasıl yapılır?
Meksika mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan nachos, hem pratik hem de lezzetli bir atıştırmalık olarak dünya genelinde büyük beğeni topluyor. Çıtır çıtır tortilla cipslerinin üzerinde eriyen peynir, taze sebzeler ve baharatlı soslarla tam bir lezzet şöleni sunan nachos, evde kolayca hazırlanabilir. İşte detaylar...
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Evinizde Meksika rüzgarları estirmek ve sevdiklerinize lezzet dolu bir ziyafet sunmak ister misiniz? O halde, Meksika mutfağının en popüler yemeklerinden biri olan nachos'u denemenin tam zamanı! Renkli görüntüsü ve enfes tadıyla sofralarınıza neşe katacak bu tarif, özellikle davetlerde ve film gecelerinde vazgeçilmeziniz olacak. İşte tarifin detayları...
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MALZEMELER
Kıymalı harcı:
Yarım su bardağı sıvı yağ
300 gr dana kıyma
1 adet küp küp doğranmış soğan
1 adet acı biber
3 adet domates
2 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı haşlanmış meksika fasülyesi
2 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
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Patates tabağı:
4 adet patates
Kızartma için sıvı yağ
4 adet patates akordiyon şeklinde kesip kızgın yağda kızartıyoruz.
Chedar sos:
200 ml krema (1 su bardağı)
16 dilim chedar peynir
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HAZIRLANIŞI
Yarım su bardağı sıvı yağı kıyma ile kavuruyoruz. Ardından kavurduğumuz kıyamaya tarifteki gibi sırasıyla malzemelerimizi ekleyip harcımızı tamamlıyoruz.
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Kremamızı tencerenin kenarında köpükler çıkana kadar ısıtıp, altını kapatıyoruz. Ardından dilimlediğimiz peynirleri kremanın içinde karıştırarak en düşük ısıda pürüzsüz olana kadar eritiyoruz.