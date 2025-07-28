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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor N'Koudou Süper Lig'e geri dönüyor! - Yılport Samsunspor Haberleri

        N'Koudou Süper Lig'e geri dönüyor!

        Daha önce ülkemizde 4 yıl Beşiktaş forması giyen Georges-Kevin N'Koudou'ya Avrupa'da sahne alacak Samsunspor talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:06
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        • 1

          Süper Lig'de 2019-2023 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Georges-Kevin N'Koudou, yeniden Türkiye'ye gelebilir.

        • 2

          GİRİŞİMLER BAŞLADI!

          Africa Foot'un haberine göre; geçtiğimiz sezon ligi 3. bitiren ve Avrupa'da yer alacak Samsunspor, Fransız futbolcuya talip oldu.

        • 3

          Geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan N'Koudou, 13 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

        • 4

          Kulübü Damac'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

        • 5
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