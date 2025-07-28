N'Koudou Süper Lig'e geri dönüyor!
Daha önce ülkemizde 4 yıl Beşiktaş forması giyen Georges-Kevin N'Koudou'ya Avrupa'da sahne alacak Samsunspor talip oldu.
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Süper Lig'de 2019-2023 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Georges-Kevin N'Koudou, yeniden Türkiye'ye gelebilir.
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GİRİŞİMLER BAŞLADI!
Africa Foot'un haberine göre; geçtiğimiz sezon ligi 3. bitiren ve Avrupa'da yer alacak Samsunspor, Fransız futbolcuya talip oldu.
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Geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan N'Koudou, 13 gol - 4 asistlik performans sergiledi.
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Kulübü Damac'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...
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