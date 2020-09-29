Beşiktaş'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kevin N'Koudou, İngiltere'ye geri dönüyor. Tottenham’dan alınan 25 yaşındaki Fransız oyuncu İngiltere Championship takımlarından QPR ile görüşüyor. Transferin hafta sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor.

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