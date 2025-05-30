Müzik ve dijital sanat Harbiye'de buluşacak

Derya Uluğ, 3 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde çok farklı projelere imza atan Ouchhh Studio'nun DG Art Gallery & Project temsilciliğiyle yapay zekâ temelli farklı sanat eserleri konser boyunca led ekranda gösterilecek

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Daha önce 'Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One' filmi için dijital eser tasarlayan, SpaceX roketiyle uzaya gönderilen ilk yapay zekâ sanat eserini hazırlayan, dünyanın birçok ikonik yapısında yansıtılan eserleri ile yapay zekâ destekli sanata öncülük eden firma, bu kez Derya Uluğ'un sesiyle eserlerini Harbiye'de sergileyecek.

Derya Uluğ'un sahne performansı ve müziğin atmosferiyle senkronize edilerek hazırlanan çalışma sahne tasarımını tamamlayarak dijital sanat ve müziğin gücünü bu konserde bir araya getirecek. Konserde yapay zekâ destekli sürprizler de yer alacak.