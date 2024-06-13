Müziği bırakan Iggy Azalea; kripto para çıkardı, telefon şirketi kurdu
Dünya çapında tanınan rap şarkıcısı Iggy Azalea, müziği bırakarak hem kripto dünyasına girdi hem de telefon şirketi açtı
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Ünlü rapçi Iggy Azalea, sürpriz kariyer planıyla hayranlarını üzdü. 34 yaşındaki Avustralyalı şarkıcı, müziği bırakarak yeni iş alanlarına yöneldi.
Paralı fotoğraf paylaşım sitesinde de varlık gösteren ve platformdan büyük gelir elde eden Azalea, kendisine takılan 'Mother Iggy' (Iggy Anne) lakabından ilham alan 'Mother' adlı kripto parayı piyasaya sürdü. Ünlü şarkıcının kripto parası, yaklaşık 200 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.
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"ŞİMDİ GÜLÜN, SONRA AĞLAYACAKSINIZ"
X platformunda paylaşım yapan Iggy Azalea; "Rap yaparken bana gülerlerdi ve 9 hafta boyunca 1 numarada kalan şarkım oldu. Bunun nereye varacağını bildiğime bahse girerim. Şimdi gülün, sonra ağlayacağınızdan eminim" diyerek kripto dünyasındaki iddiasını dile getirdi.
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Ünlü şarkıcı kripto girişiminin yanı sıra ayrıca telekomünikasyon hizmeti şirketini de kurdu.
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Gerçek adı Amethyst Amelia Kelly olan şarkıcı, Nisan 2014'te çıkardığı ilk albümü 'The New Classic' ile Billboard 200'de 3 numaraya kadar yükseldi. Ariana Grande ile 'Problem', Rita Ora ile 'Black Widow' ve Jennifer Lopez ile 'Booty' şarkısına düet yapan Azalea, kendine müzik dünyasında kalıcı bir yer edindi.
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2017'de İstanbul'da da sahne alan şarkıcı, 2020'de dokuz aylık bir sessizliğe büründü. Ardından bir oğlu olduğunu ve bu yüzden müziğe ara verdiğini açıkladı.
Iggy Azalea, en son 2021'de 'The End of an Era' adlı albümünü çıkardı.