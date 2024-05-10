Mutfak sofralarınızı renklendirecek ev yapımı pesto soslu spagetti makarna tarifi!

YAPILIŞI:

Derin bir tencere çıkartın ve içerisine 5 bardak suyunuzu ekleyip kaynamasını bekleyin. Bu sırada içerisine tuzunu ve yağını atın. Kaynayınca makarnanızı ekleyin ve tüm suyu çekene kadar haşlanmasını bekleyin.

Süzmenize gerek olmadan çekme usülü yaptığınız makarnanızı bir kenara alın ve sos yapımına geçin. Bu aşamada uğraşmak istemezseniz hazır pesto soslardan alıp 4-5 kaşık makarnanıza ekleyip karıştırabilirsiniz.