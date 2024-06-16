Mutfak robotuna ihtiyaç duymadan yapılacak meyve kokteylleri!
Yaz mevsiminin en güzel yanlarından biri tezgahları süsleyen taze mevsim meyveleri! Yaz meyveleri sadece öğünlerimize değil içeceklerimize ve partilerimize bile kolayca uyumlanabiliyor! Son zamanların yükselen modası meyve kokteylleri mutfak robotunuz yok diye sizin oralara uğrayamadı mı? Hiç üzülmeyin! Bu tariflerle siz de meyve kokteyllerinden payınıza düşeni alacaksınız...
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Kuşkusuz sosyal medyanın da etkisiyle yer gök meyve kokteyli tarifi doldu. Gerçi pek çoğumuz bunlardan çok da rahatsız değiliz çünkü meyve kokteylleri hem serinletiyor hem de son derece sağlıklı!
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Günlük hayatın içinde meyve yemeyi unutabiliyoruz ancak bu meyve kokteylleri sayesinde aslında vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri ve mineralleri de bu yolla vücudumuzla buluşturmuş oluyoruz.
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Bütün bu meyve kokteyli ya da smootie çılgınlığı mutfak alışverişlerimize bazı eklemeler de yaptı tabii... Çok amaçlı mutfak robotlarının her gün bir yenisi çıkıyor ve hangisini almamız gerektiğine bir türlü karar veremiyoruz. Ne o? Yoksa siz henüz mutfak robotu olmayan ve bu yüzden bu meşhur meyve kokteyllerinden deneyemeyenlerden misiniz?
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Merak etmeyin! Bu çağda her şeyin bir kolayı var... Elbette mutfak robotu meyve kokteylleri ve smootielerin yapımını çok kolaylaştırıyor ama bu mutfak robotunuz yoksa bunlardan yapamazsınız demek değil! Ne demiştik, her şeyin bir kolayı var. Şimdi gelin, mutfak robotunuz olmasa da yapabileceğiniz nefis meyve kokteyllerine bir bakalım!
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ÇİLEKLİ LİMONATA
İki gün önce aldığınız çilekler yumuşamaya mı başladı? İşte bu tarif sizin için!
20 tane çileği çatal yardımıyla ezelim. Eğer yeterince yumuşak olmadığını düşünüyorsanız rendeleyelim. Püre haline getirdiğimiz çilekleri büyükçe bir kavanoza alalım.
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Başka bir yerde 3 limonun kabuklarını rendeleyelim. Kabukları rendelerken beyaz kısımları almamaya gayret edelim. Limon rendelerini bir bardaktan bir parmak az şekerle güzelce ovalım. Rende ve şekerle ovma işi bitince 3 limonun güzelce suyunu sıkalım. ve onu da ekleyip karıştıralım. Şeker iyice erisin.
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Püre haline getirdiğimiz çileği üzerine limon karışımını ve 5 su bardağı suyu ekleyip kavanozun kapağını kapatalım. İyice çalkalayalım. Servis etmeden önce bardakları buzla dolduralım ve üzerine kokteyli dökelim. Afiyet olsun!
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KAHVELİ LİMONATA!
*Bu tarif tek kişilik bir tarif, ölçüleri birer kat artırarak daha kalabalık gruplara da yapabilirsiniz.
1 limonu alalım, kabuğunu rendeleyip suyunu sıkalım. Hem kabukları hem limonun suyunu hem de bir yemek kaşığı balı bir kaba alalım, iyice karıştıralım. Biraz buz koyup yeniden karıştıralım.
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Büyük bir kokteyl bardağı alın ve içini buzla doldurun. Limonlu karışımı bir süzgeç yardımıyla buzlu bardağa boşaltın. Üzerine bir küçük şişe maden suyu da ekleyin. Son olarak karışıma bir de hazırlayıp soğuttuğunuz kahveyi katın! Afiyet olsun...
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Bir kenarda kahveyi hazırlayalım. Bu karışım için 1 shot espreesoya ihtiyacımız var. Mokapod aracılığıyla ya da sert filtre kahveniz varsa onu kullanarak küçük bir fincan kahve elde edin.
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KARADUTLU MİSKET LİMONU KOKTEYLİ
Toplamda bir su bardağını dolduracak karadutun suyunu çıkarın. Süzgeç ya da rende kullanabilirsiniz. Suyunu çıkarıdığınız karadutu bir kenara alın. Başka bir yerde de yarım kilo misket limonunun suyunu çıkaralım.
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Yanmaz yapışmaz bir tavaya 3 yemek kaşığı bal koyup tavanın altını yakalım. Üzerine misket limonu suyuyla karadut suyunu da tavaya alıp bir süre daha karıştıralım.
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İyice karışınca altını kapatıp biraz soğutalım. Büyükçe bir bardağı yarısına kadar buzla dolduralım, üzerine tavadaki karışımı koyalım. Afiyet olsun!
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ALKOLSÜZ APEROL
100 ml yaban mersini suyuna ihtiyacımız olacak. Dilerseniz hazır ezerek suyunu çıkarabilirsiniz. Yaban mersini suyunu boş bir buz kabına koyun ve donması için buzluğa atın. Yaban mersini buzlukta donarken siz de toplamda 500 ml olacak kadar portakal suyu sıkın!
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1 misket limonun suyunu sıkın, bir misket limonunu da dilimleyin. Büyük bir kaba 500 ml portakal suyunu, bir misket limonu suyunu karıştırın. Bardaklara ilk olarak 3 yaban mersini suyundan yaptığınız buz küplerinden koyun.
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Üzerine yarısına kadar portakal suyu ile misket limonu karışısından ekleyin. bardağın kalan yarısını da elma sodası ile tamamlayın. Nane yaprakları ve misket limonu dilimleriyle süsleyin!
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KARPUZ KOKTEYLİ!
Karpuzsuz yaz kokteyli olur mu? Olmaz! 10 dilim karpuzu düzelce ezin. Bir buzdolabı poşetine 8-10 buz küpü koyun ve oklava yardımıyla buzları parçalayın.
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Ezdiğiniz karpuzları buzlar ve 4 top vişneli dondurmayla iyice pürüzsüz bir görüntü alana kadar karıştırın. Bardaklara alın ve taze nane yapraklarıyla süsleyin!
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MEYVELİ HİBİSKUS KOKTEYLİ
Büyük bir tencereye 1 litre suyu alalım. İçine 1 su bardağı şekeri, 1 çubuk tarçını, 4 karanfili ve 1 su bardağı kuru hibiskus çiçeğini alıp kaynatalım. Karışımı soğuduktan sonra süzelim ve bir şişeye dolduralım. 2 gün buzdolabında dinlensin.
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Servis edeceğiniz gün 2 mürdüm eriği, bir nektari ve bir limonu küp küp doğrayalım. Büyük bir sürahi alalım ve canımızın istediği kadar buz koyalım. Meyveleri ve 2 gündür beklettiğimiz hibiskusu ekleyip güzelce karıştıralım. Afiyet olsun!
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