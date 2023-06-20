Mustafa Taşpınarlı; Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses gibi birçok ünlü isimle çalıştı. Taşpınarlı ayrıca Sibel Can’a hocalık yaptı. Mustafa Taşpınarlı, İstanbul’da gazinoların kapanması üzerine İzmir Radyosu’na geçti ve kadrolu baş kemancı oldu. Buradan da ayrılan Taşpınarlı, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korusu'nda "Devlet Sanatçısı" unvanıyla müzik kariyerini sürdürmeye devam etti. Usta müzisyen, Klasik Türk müziği korosundan emekli olduktan sonra müziğe bir süreliğine ara verdi.