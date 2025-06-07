Mustafa Sandal: Değişirse, değişsin

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Mustafa Sandal, Kurban Bayramı'nın ilk günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Sandal, en sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine bayram coşkusu yaşattı.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek bayramlaşan Mustafa Sandal, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Sandal, "Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Mutlu, huzurlu ve enerji dolu bir bayram olmasını temenni ederim” diyerek tüm sevenlerine selam gönderdi.

REKLAM advertisement1

Mustafa Sandal, "Bu yaz yeni bir Musti şarkısı gelir mi?” sorusuna; "En son Paris’teydim. Çok güzel bir şarkı üzerinde çalışıyorum. Konser sonrası hemen İstanbul’a dönüp stüdyoya kapanacağım. Herkes tatildeyken ben çalışmaya devam edeceğim. Yeni şarkımızı en kısa zamanda bitireceğiz. Hatta çocuklara bile zaman ayıramıyorum. Bu yaz konserler ve stüdyo arasında geçecek” sözleriyle cevap verdi.

"HARBİYE'NİN HİÇBİR ÖZELLİĞİ KALMADI" Parayı veren herkesin Harbiye Açıkhava'da konser verebileceğini söyleyen Mahsun Kırmızıgül; "Yer ayarlıyorsunuz, sponsorun varsa gidiyorsun kiralıyorsun. Hiçbir özelliği kalmadı" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin geçtiğimiz günlerde Mahsun Kırmızıgül’ün Harbiye konserleri üzerine yaptığı açıklamasını hatırlatması üzerine Mustafa Sandal; "Eski değerini kaybettiği yönündeki sözlerden uzaklaşmamız lâzım. Dünya değişiyor. Ya adapte olacağız ya da önümüze bakacağız. Harbiye değişiyormuş... Değişirse değişsin. Eski Harbiye’yi geri getiremeyeceğimiz için yenisine adapte olmalıyız. Her sanatçı, Harbiye sahnesinde kendini nasıl konumlandıracağını düşünmek zorunda. Bu kadar basit" dedi.

Konuşmasının sonunda Kıbrıs’a olan ilgisini de dile getiren Mustafa Sandal; "Kıbrıs’ın İskele bölgesi çok gelişmiş bir durumda. Buraya yatırım yapmayı ve hatta ev almayı düşünüyorum. Buranın mimarisi çok güzel ve son dokunuşları da oldukça başarılı yapmışlar” diyerek yatırım sinyallerini verdi.