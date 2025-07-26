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        Haberler Magazin Mustafa Sandal'dan, Lvbel C5'e: Biz yüreklere dokunduk - Magazin haberleri

        Mustafa Sandal'dan, Lvbel C5'e: Biz yüreklere dokunduk

        Mustafa Sandal'ın "Miyav Miyav şarkısı yapacaktım ama içime sinmedi." sözlerine rapçi Lvbel C5'ten yanıt geldi. Polemiğe sosyal medya üzerinden noktayı koyan Sandal, "Biz tıklanmak için değil, yüreklere dokunmak için müzik yaptık." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 21:23 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:23
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        "Biz yüreklere dokunduk"
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        Mustafa Sandal, Harbiye konseri öncesinde, Rapçi Lvbel C5'in 'Havhavhav' adlı şarkısına gönderme yaparak esprili bir değerlendirmede bulunmuştu. Ünlü Şarkıcı, "Bir ara düşündüm, Miyav Miyav diye bir şarkı mı yapsam? diye. Sonra 'Sen Mustafa Sandal'sın' dedim. İçime sinmedi." ifadelerini kullanmıştı.

        "ONA ŞARKI VERMEM"

        Sandal'ın bu sözlerine Lvbel C5'ten gecikmeden yanıt gelmişti. Rapçi, yaptığı açıklamada, "Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyesiyse açsın Spotify'ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim. Ama ona şarkı vermem." diyerek Sandal'a göndermede bulunmuştu.

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        Bu karşılıklı açıklamaların ardından Mustafa Sandal, sosyal medya platformu X üzerinden Lvbel C5'e hitaben dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Sandal mesajında şu ifadeleri kullandı;

        "GENÇ BİR KARDEŞİMİ ÜZMEK İSTEMEM"

        "Sevgili kardeşim; sağ olsunlar, halkımız 31 sene önce bana sınırsız premium üyeliği verdi, tasalanma. Bizim zamanımızda tıklama botları falan yoktu. Biz yüreklere dokunmuşuz ki çok şükür bugünlere gelmişiz. 'Tıklansın' diye havhav miyav yerine, kendi tarzımla 'Aşkına Destan'ı yaptım dedim sahnede. Dönemin mizacına eleştiriydi. Esprim seni kırdıysa Mustafa abinin kusuruna bakma. Genç bir kardeşimi üzmek istemem. Sataşanlardan değil, kalıcı ve yüreklere dokunanlardan olmanı temenni ederim. Söylediklerine de kırılmadım, hatta güldüm. Müzik yolculuğunda sonsuz başarılar dilerim."

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        #mustafa sandal
        #Lvbel C5

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