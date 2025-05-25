Mustafa Keçeli: Beklemediğimiz bir skor

RAMS Başakşehir'de yardımcı antrenör Mustafa Keçeli, Adana Demirspor'a 3-2 yenildikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Keçeli, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SKOR"

Maça iyi başladıklarını belirten Mustafa Keçeli, "Çok pozisyonumuz var. İlk yarıyı 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda kontra ataktan 2 gol yedik. Ummadığımız ve beklemediğimiz bir skor. Kazanırsak, lig üçüncülüğü ve dördüncülüğü için ufak bir şansımız vardı. Beşiktaş ve Samsunspor'un puan kaybını bekleyecektik. Sezonu 5. sırada bitirdik. UEFA Konferans Ligi'ne gidiyoruz. İyi bir sezon geçti. Son haftada Galatasaray maçını da kazasız ve belasız bitirip yeni sezon için hazırlıklara başlayacağız." diye görüş belirtti.