Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Sarı-Kırmızılı takımı İzmir'de de yalnız bırakmayarak karşılaşmayı tribünden takip eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maç sonu üzüntüden ne yapacağını şaşırdı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre bitiş düdüğünün ardından ayağa kalkan Cengiz, bir süre sonra geri yerine oturup sonra tekrar kalktı ve stadı terketti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen futbolseverleri her zamankinden farklı olarak reddeden Sarı-Kırmızılılar'ın 1 numarasının yüzünden düşen bin parçaydı. Bir taraftan takımın durumuna çare arayan başkanın diğer taraftan da kendilerini devirmek için hareket halinde olan muhalefetten bazı isimler nedeniyle oldukça keyifsiz ve sinirli olduğu bildirildi.