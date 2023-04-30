"EŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

Eşi Selim İmer ile ilgili sorulara da yanıt veren Mustafa Ceceli, "Selin gayet iyi. Biliyorsunuz deprem bölgesinden bir köpek sahiplendi ve onunla ilgileniyor. Deprem bölgesine odaklanmış durumda, hem oradaki vatandaşlarımız hem de barınaklardaki yavrular için elinden geleni yapıyor. Böyle duyarlı bir eşe sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum ve eşimle de gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca imajıyla eşi Selin İmer'in ilgilendiğini söyleyen Mustafa Ceceli, "Sadece o karar verir ne giyeceğime. 'Bana bırak' der ve kısa sürede beni hazırlar. Evdeki işleri de bölüşürüz. Eşime o konuda yardımcı oluyorum" dedi.