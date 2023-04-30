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Mustafa Ceceli: Kenan Doğulu elimi ilk tutandır - Magazin haberleri

Mustafa Ceceli: Kenan Doğulu elimi ilk tutandır

Bebek'te görüntülenen Mustafa Ceceli, geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu ile bir araya geldiğini söyleyerek meslektaşına övgüler yağdırdı. Şarkıcı, "Kenan benim ağabeyim gibi... Piyasada elimi tutan ilk isimdir. 20 yıl olmuş onunla tanışalı. O bambaşka bir adam" dedi

Giriş: 30.04.2023 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mustafa Ceceli, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ceceli, "Gayet iyiyim. Malum yaz geliyor, kiloma da dikkat etmeye çalışıyorum çünkü siz bizi yakaladığınızda fotoğraflara bakıp 'Ya böyle mi görünüyorum' diyerek kendimi fit olma konusunda motive ediyorum" ifadelerini kullandı.

  • "ZOR GÜNLER YAŞIYORUZ"

    Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen depremler ile ilgili konuşan Mustafa Ceceli, "Zor günler yaşıyoruz. İleriki günlerde ya da aylarda yaraların sarıldığı, herkesin moral ve motivasyonunun yavaş yavaş yerine gelmesini umuyor ve diliyorum" diye konuştu.

  • Yeni şarkı ve şarkı sözleri üretmeye devam ettiğini söyleyen Mustafa Ceceli, "Ebru Gündeş albümüne başlayalı 2 yıl oldu. En doğru zamanı bekliyor albümü çıkarabilmek için. Ebru ile çalışmak çok kolay. Çok tecrübeli ve kül yutmaz biri. Onunla çalışmak bana mutluluk ve gurur verir. Onun haricin de havalar ısındı ve ben de hareketli şarkılarla yaza merhaba diyeceğim" ifadelerini kullandı.

  • Daha sonra sürekli aynı aranjörlerle çalışan sanatçıların bu durumdan olumsuz etkilenmeyeceğini söyleyen Mustafa Ceceli, "Günceli ve yeni gelişmeleri sürekli takip ediyorum. Sanatçıya göre şekil alıyoruz ve ona göre planlama yapıyoruz. Fabrikasyon değil, el işciliği gibi düşünün. Özenerek ve dikkatli hareket ediyorum" diyerek, düşüncelerini dile getirdi.

  • "KENAN DOĞULU PİYASADA ELİMİ TUTAN İLK İSİMDİR"

    Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu ile bir araya geldiğini söyleyen Mustafa Ceceli, meslektaşında övgüyle bahsederek "Kenan benim ağabeyim gibi... Piyasada elimi tutan ilk isimdir. 20 yıl olmuş onunla tanışalı. O bambaşka bir adam" dedi.

  • "EŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

    Eşi Selim İmer ile ilgili sorulara da yanıt veren Mustafa Ceceli, "Selin gayet iyi. Biliyorsunuz deprem bölgesinden bir köpek sahiplendi ve onunla ilgileniyor. Deprem bölgesine odaklanmış durumda, hem oradaki vatandaşlarımız hem de barınaklardaki yavrular için elinden geleni yapıyor. Böyle duyarlı bir eşe sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum ve eşimle de gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

    Ayrıca imajıyla eşi Selin İmer'in ilgilendiğini söyleyen Mustafa Ceceli, "Sadece o karar verir ne giyeceğime. 'Bana bırak' der ve kısa sürede beni hazırlar. Evdeki işleri de bölüşürüz. Eşime o konuda yardımcı oluyorum" dedi.

  • "İREM DERİCİ BENİM KIYMETLİM"

    Yakın arkadaşı İrem Derici ile ilgili de konuşan Mustafa Ceceli "Çok güzel bir ilişkisi var. O benim kıymetlim. İrem her zaman mutlu olsun ve gülsün isterim. Bacımın her şey gönlünce olsun. İrem'in içi dışı birdir. Herkesle aynı şekilde konuşur. Başkalarının dediği gibi abartılı konuşuyor fikrine katılmıyorum" dedi.

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