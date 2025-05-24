3. Lig'de 1. ve 2. grup play-off final turunda Muşspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaştı. HT Spor'da yayınlanan ve Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan dev karşılaşmayı Muşspor 2-0 kazandı ve 2. Lig'e yükseldi.

Muşspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Stanley Ohawuchi ve 90+8'de Yakup Alkan kaydetti. Ayrıca konuk takımda 81. dakikada Muhammed Demirci direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

REKLAM advertisement1

MUŞSPOR 2. LİG'DE!

Bu sonucun ardından Muşspor, 2. Lig'e yükselen taraf oldu. Balıkesirspor ise 3. Lig'de kaldı.

20.00 Muşspor - Balıkesirspor (HT Spor)