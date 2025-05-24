3. Lig'de 1. ve 2. grup play-off final turunda Muşspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmada, iki takım da 2. Lig'e yükselmek için sahaya çıkacak.

20.00 Muşspor - Balıkesirspor (HT Spor)

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