Muson yağmurları 104 can aldı!

Pakistan'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı selde yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e yükseldi.

DHA'nın haberine göre Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva, Doğu Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde muson yağmurlarının etkisini sürdürdüğü bildirildi.

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200 KİŞİ YARALANDI

Yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiği bildirilen açıklamada, 200 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, ülke genelinde yağışların şiddetini artırabileceği vurgulanarak, yetkililere hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.