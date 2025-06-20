Muslera'nın yeni takımını menajeri açıkladı!

Lubetkin, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Masada Penarol ile Estudiantes kaldı, tercih Estudiantes'ten yana oldu. Penarol ile görüşmeler uzarken Estudiantes kararlı davrandı, bu da Nando için çok değerliydi. Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan ve hatta Türkiye'de bir yıl daha kalma gibi seçenekleri kabul etmedik. Galatasaray'daki 14 yıllık kariyerini büyük bir şekilde sonlandırmaya aylar öncesinden karar vermişti; orada yıldız oldu, rekorlar kırdı ve şampiyonluk yaşadı. Evinin yakınına dönmek istiyordu."