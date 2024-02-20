Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor

Camus'nün hayat ve futbolun öngörülemeyen yanını ilişkilendirdiği, "Hayatta ne öğrendiysem futboldan ve kalecilikten öğrendim; çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi." sözünü düşündüğümüzde Muslera, maç sonucuna tesir eden kalecilik performansıyla bir anlamda futbola öngörülebilirlik katan isimlerden oldu.