Muslera'dan yıllar sonra gelen itiraf!
2011'de geldiği Galatasaray'dan bu sezon sonunda rekorlarla ayrılan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılardaki günlerine dair değerlendirmelerde bulunarak Türkçe röportaj verdi.
- 1
14 yıllık Galatasaray kariyerine nokta koyan Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların Youtube hesabına Türkçe röportaj verdi.
- 2
38 yaşındaki file bekçisi Muslera, hem Galatasaray’daki yıllarını değerlendirdi hem de neden bugüne kadar Türkçe röportaj vermediğini anlattı.
- 3
"G.SARAY HER ZAMAN FARKLI"
Galatasaray her zaman farklı. Yeni oyuncu geliyor, sonra nasıl gidiyor? 14 sene sonra gidiyoruz. 1 sene gelip şampiyon oluyor, ambiyansa bakıyor insan ve ‘Ben nasıl gidiyorum?’ diyor. Alvaro Morata, adam çok büyük isim. Ama burada geldi nasıl kutladı? Galatasaray enerjisi. Eğlenirken nasıldı gördünüz.
-
- 4
NEDEN İLK KEZ TÜRKÇE?
Türkçe röportaj vermememin sebebi şu; ben röportaj verirken Galatasaray Kaptanı olarak konuşuyorum, Nando olarak değil. Orada hata yasak. Taraftar belki yanlış anlar, mesaj aynı olmaz. %100 İspanyolca konuşmamın sebebi buydu. Halbuki hep Türkçe konuşuyorum.
- 5
"İLK ÖĞRENDİĞİM KELİMELER..."
Türkçe sinirlenip Türkçe söylendiğin de oluyor soyunma odasında. Var var ama söylemiyorum şimdi (Gülerek). İlk öğrendiğim kelimeler onlardı.
- 6
"OKAN BURUK ÇOK İYİ BİR HOCA"
Okan Buruk çok iyi bir hoca. Her şeyden önce çok iyi bir insan, o çok önemli. Okan Hoca çok farklı biri, 3 sene çalıştırdı, 3 kere şampiyon yaptı. Ne diyoruz, tebrikler Okan Hoca.
-
- 7
"BURSASPOR DÜŞÜNCE ÜZÜLDÜM"
En sevdiğim yemek iskender. Bursaspor ne zaman ligden düştü, ben o zaman çok üzüldüm. Her gittiğimizde maçtan önce yiyorduk. Müthiş.
- 8