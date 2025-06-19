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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Muslera'dan yıllar sonra gelen itiraf! - Galatasaray Haberleri

        Muslera'dan yıllar sonra gelen itiraf!

        2011'de geldiği Galatasaray'dan bu sezon sonunda rekorlarla ayrılan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılardaki günlerine dair değerlendirmelerde bulunarak Türkçe röportaj verdi.

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        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 09:29 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:29
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        • 1

          14 yıllık Galatasaray kariyerine nokta koyan Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların Youtube hesabına Türkçe röportaj verdi.

        • 2

          38 yaşındaki file bekçisi Muslera, hem Galatasaray’daki yıllarını değerlendirdi hem de neden bugüne kadar Türkçe röportaj vermediğini anlattı.

        • 3

          "G.SARAY HER ZAMAN FARKLI"

          Galatasaray her zaman farklı. Yeni oyuncu geliyor, sonra nasıl gidiyor? 14 sene sonra gidiyoruz. 1 sene gelip şampiyon oluyor, ambiyansa bakıyor insan ve ‘Ben nasıl gidiyorum?’ diyor. Alvaro Morata, adam çok büyük isim. Ama burada geldi nasıl kutladı? Galatasaray enerjisi. Eğlenirken nasıldı gördünüz.

        • 4

          NEDEN İLK KEZ TÜRKÇE?

          Türkçe röportaj vermememin sebebi şu; ben röportaj verirken Galatasaray Kaptanı olarak konuşuyorum, Nando olarak değil. Orada hata yasak. Taraftar belki yanlış anlar, mesaj aynı olmaz. %100 İspanyolca konuşmamın sebebi buydu. Halbuki hep Türkçe konuşuyorum.

        • 5

          "İLK ÖĞRENDİĞİM KELİMELER..."

          Türkçe sinirlenip Türkçe söylendiğin de oluyor soyunma odasında. Var var ama söylemiyorum şimdi (Gülerek). İlk öğrendiğim kelimeler onlardı.

        • 6

          "OKAN BURUK ÇOK İYİ BİR HOCA"

          Okan Buruk çok iyi bir hoca. Her şeyden önce çok iyi bir insan, o çok önemli. Okan Hoca çok farklı biri, 3 sene çalıştırdı, 3 kere şampiyon yaptı. Ne diyoruz, tebrikler Okan Hoca.

        • 7

          "BURSASPOR DÜŞÜNCE ÜZÜLDÜM"

          En sevdiğim yemek iskender. Bursaspor ne zaman ligden düştü, ben o zaman çok üzüldüm. Her gittiğimizde maçtan önce yiyorduk. Müthiş.

        • 8
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