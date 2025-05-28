Musk Trump'ın "vergi indirimi tasarısını" değerlendirdi: Hayal kırıklığı

Dünyanın en zengin insanı, SpaceX, Tesla ve X platformunun CEO'su Elon Musk, yakın müttefiki ABD Başkanı Donald Trump'ın "vergi indirimi tasarısı"nı eleştirdi.

CBS Sunday Morning programında konuşan Musk, Trump'ın "büyük güzel yasa tasarısı" olarak tanımladığı tasarının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

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"DOGE'NİN ÇABALARINI BALTALAYACAK"

Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndan (DOGE) sorumlu olan Musk, Trump'ın "vergi indirimi tasarısı"nın DOGE'nin çabalarını baltalayacağını ifade etti.

Musk açıklamasında, "Açıkçası bütçe açığını azaltmak bir yana artıran ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

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Konuya ilişkin endişelerini dile getiren Musk, "Bence bir yasa tasarısı büyük ya da güzel olabilir ama ikisi birden olabilir mi bilmiyorum." dedi.

MUSK DOGE'NİN İŞLERİ İÇİN HAFTADA BİR İKİ GÜN AYIRACAK

ABD basını Musk'ın bu yorumlarının ardından Trump ile anlaşmazlığa düştüğünü yazdı. Ayrıca Musk, geçtiğimiz günlerde Mayıs itibariyle DOGE'nin işleri için haftada bir ya da iki günün ayıracağını söylemiş, kalan vaktinde Tesla'ya odaklanacağını ifade etmişti.

"BİR BÜYÜK GÜZEL YASA TASARI" SUNULMUŞTU ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısını sunmuştu. Cumhuriyetçiler, Trump'ın nitelemesine atıfla 1116 sayfalık söz konusu tasarıya "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" adını vermişti. Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor. REKLAM Harcama kesintilerini de içeren tasarıyla elektrikli araçlara ve temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri tasarıyı, 4 Temmuz'a kadar ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunmayı hedefliyor. Tasarı, ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 214 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyuyla geçerken, Senato'da 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat ve 2 bağımsız koltuğun bulunduğu Senato'da 48'e karşı 51 oyla kabul edilmişti.