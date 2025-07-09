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        Haberler Dünya Musk: Grok kullanıcı yönlendirmelerine fazla uyumluydu | Dış Haberler

        Musk: Grok kullanıcı yönlendirmelerine fazla uyumluydu

        ABD'li iş insanı Elon Musk, Grok'la ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Musk "Grok kullanıcı yönlendirmelerine fazla uyumluydu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 21:18 Güncelleme: 09.07.2025 - 21:18
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        Musk'tan Grok açıklaması
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        Sosyal medya platformu X’in sahibi milyarder Elon Musk, platformun yapay zekası Grok hakkında yaptığı açıklamada, "Grok, kullanıcı yönlendirmelerine fazla uyumluydu. Bu konu ele alınıyor" dedi.

        Sosyal medya platformu X’in sahibi milyarder Elon Musk, platformun yapay zekası Grok hakkında açıklama yaptı. Musk X'ten yaptığı paylaşımda, "Grok, kullanıcı yönlendirmelerine fazla uyumluydu. Aslında memnun etmeye ve manipüle edilmeye çok hevesliydi. Bu konu ele alınıyor" ifadelerini kullandı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bu sabah saatlerinde Grok hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "5816 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından resmen soruşturma başlatılmıştı.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

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