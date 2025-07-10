Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Giriş: 10.07.2025 - 00:45 Güncelleme: 10.07.2025 - 00:45
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişileri takibe alan ekipler, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 542 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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